HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Niğde’de tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Niğde’de tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Niğde’de KOM ekiplerinin yaptığı tefecilik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Niğde’de belirlediği 7 adrese operasyon düzenledi.

Niğde’de KOM ekiplerinin yaptığı tefecilik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Niğde’de belirlediği 7 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., H.A. ve M.A.Ç. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 8 adet çek-senet, 3 adet tapu senedi, 7 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek, alacak-verecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajandalara el konuldu. Emniyet müdürlüğüne götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Antalya'da 'pes' dedirten görüntülerAntalya'da 'pes' dedirten görüntüler
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp intihar etti
Sosyal medyadan veda edip canına kıydı
Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik İstinaf'tan flaş karar
Sözcü Gazetesi davasıyla ilgili flaş gelişme
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı
Son dakika Mahmut Şen'in cezası onandı
Mahmut Şen'in cezası onandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.