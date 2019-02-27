NİĞDE (AA) - Niğde'de miras meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada yeğenini öldüren dayı tutuklandı.
Bor ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğeni Sinan İnaç'ı öldüren dayı Ş.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ş.U, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bor ilçesi Yenigöçmen Mahallesi'nde dün miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, dayı Ş.U'nun bıçakla yaraladığı yeğeni Sinan İnaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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