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Nihat Hatipoğlu hasta mı, hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ünlü ilahiyatçı hastaneye kaldırıldı!

18.08.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Nihat Hatipoğlu hasta mı?' ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. uzun yıllardır ATV'de izleyici karşısına çıkan Hatipoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama geldi. Peki, Nihat Hatipoğlu öldü mü? Nihat Hatipoğlu hasta mı, hastalığı ne? Ünlü ilahiyatçı hastaneye kaldırıldı!

Nihat Hatipoğlu hasta mı, hastalığı ne? Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ünlü ilahiyatçı hastaneye kaldırıldı!

Nihat Hatipoğlu ile ilgili aramalar hız kazandı. Kullanıcılar, hastaneye kaldırıldığı öğrenilen ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu hasta mı, hastanede mi? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte Nihat Hatipoğlu'nun son durumu...

HASTANEYE KALDIRILDI

Nihat Hatipoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu için sevenlerinden dua istendi.

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Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

NİHAT HATİPOĞLU HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Ünlü ilahiyatçının sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklama dışında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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Dosta Doğru programı ile uzun yıllardır ATV'de izleyicilerin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu, 68 yaşındadır.

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Aslen Diyarbakırlı olan Hatipoğlu evlidir ve Said, Mustafa ve Osman adında üç oğlu bulunmaktadır.

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