Nihat Hatipoğlu'na yapay zeka sorusu soruldu! Verdiği yanıtla gündem oldu: "Basur kremi satıyorum..."

Her Ramazan ayında olduğu gibi, bu yıl da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV'deki Ramazan İftar ve Sahur programı ekranlara geliyor.

İftar ve sahur programlarında soru alan Nihat Hatipoğlu gençlerden gelen soruları da yanıt veriyor.

Hatipoğlu, son olarak yarışmaya Bilgisayar Mühendisliği mezunu Mustafa Emre Erengül'ün "Ben Bilgisayar Mühensliğinden mezunum. Yapay zekayı tasarlayan mühendisler onların işleyebileceği suçlardan ne derece mesuldur? sorusuna cevap verdi.

Sorudan yola çıkan Hatipoğlu, başına gelen bir olayı da açıkladı. Nihat Hatipoğlu, "Bu önemli bir konu aslında gelecekte başımızı ağırtacak. İleride bazı tedbirler alınmalı. Yapay zekayla ne yapıyorlar, geçen bana bir video gönderdiler. Beni konuşturuyorlar. Baktım videodaki benim ağzım dilim oyunuyor ben ama ne yapıyorum burada din programı yapıyorum. Bana gönderilen videoda basur için merhem satıyorum. Üstelik merhemi de gösteriyorum bunu da ayarlamışlar, benim sesim ama ben hayatımda merhem satmadım" dedi.

"İYİ AMAÇLI KULLANILIRSA İYİ KÖTÜ AMAÇLI KULLANILIRSA KÖTÜDÜR"

Hatipoğlu, soruya ise şu cevabı verdi:

"Mahremiyetle ilgili konularda ciddi tuzaklar kurulabilirler. Bir insanın kafasını alıp başka bir kafaya yerleştiriyorlar, bakınca bu benmiyim dersin. Bu işi yapanlar Allah katında mutlak manada yargılanacaklar bence hukuki olarak da yargılanmaları gerekmektedir. Siz Bilgisayar Mühendisi olarak bunu yaparsanız günaha girersiniz. Emniyete yardımcı olmak niyetiyle, tıbbi bir gereksinim varsa yapay zeka kullanılabilir. İyi amaçlı kullanılırsa iyi kötü amaçlı kullanılırsa kötüdür."





