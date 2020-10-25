Nihat Hatipoğlu'nun otelinde alkol satılıyor iddiası olay oldu! Hatipoğlu'ndan çok sert açıklama

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun, bir ilde sokaktan geçerken hayretler içinde kaldığını söyleyerek "Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı" açıklamasının ardından sahibi olduğu otel sosyal medyada gündem oldu. Hatipoğlu'nun İstanbul'daki otelinde alkol satıldığı iddia edildi.

NİHAT HATİPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Hatiploğlu'ndan ise çok sert bir açıklama geldi.

Twiiter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hatipoğlu, iddiaları net bir şekilde yalanlarken şu ifadelere yer verdi;

"Sultanahmet’te ailemize ait butik bir otel var.Bu otel açıldığı günden bu yana, buraya içki, bira gibi alkollü içecekler girmedi. Satılmadı. Servis edilmedi. Dışardan getirilmesine müsade edilmedi. Alkolsüz konseptiyle bilinen bir işletmedir. Evlenme cüzdansız müşteri alınmadı.

'YAZIKLAR OLSUN. HİÇ Mİ UTANMADINIZ?'

Buna rağmen dün bütün gün burada içki verildiği gibi alçakça, onursuzca, rezilce bir sahte haber yapıldı. Başka otellerden alınan görüntüler buraya ait gibi sunuldu. Bilinen bazı haber siteleri de utanmadan bu yalana ortak oldular. Yazıklar olsun. Hiç mi utanmadınız?

'BİRA İLE İLGİLİ YAZIMDAN İNTİKAM ALDINIZ'

Aklınızca bira ile ilgili yazımdan intikam aldınız. Siz, (orada bira içen çocuklar da bizim evladlarımız, onları dışlamayalım) dediğim gençlerin ayaklarına toz olamazsınız. O gençlerin hiçbiri bu yalan haberi üretenler gibi onursuz değil. Varsa vicdanınıza havale ediyorum.varsa."



