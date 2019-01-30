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Nihat Zeybekci ile Safiye Teyze’nin sempatik tüp diyalogu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 01:49 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, kaldırımda oturarak satın alacağı tüpün gelmesini bekleyen Safiye Teyze ile bir müddet sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, kaldırımda oturarak satın alacağı tüpün gelmesini bekleyen Safiye Teyze ile bir müddet sohbet etti. Safiye Teyze’nin yanına oturan Zeybekci, yaşlı kadının elini tutarak tüpü almasına yardımcı olurken, büyükşehir adayı sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, yerel seçim çalışmalarına ilçe gezileri ile devam ediyor.
İzmir’in Tire ilçesini ziyaret eden Zeybekci’nin, yolda yürürken kaldırımda oturan yaşlı bir teyze dikkatini çekti. Teyzenin yanına kaldırıma oturan ve adını öğrenen Zeybekci, kaldırımda niye oturduğunu sordu. Safiye Teyze de bir saattir tüp beklediğini söyleyince, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Denizli şivesiyle konuştu
Duruma hemen el atan ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeybekci, Denizli şivesiyle ve halk diliyle konuşarak tüpçüye seslendi. Safiye Teyze’nin elinden tutup kaldırımdan kaldıran Zeybekci, ardından tüpçü dükkanına gitti. Safiye Teyze’nin kaldırımda betonda oturduğunu belirten Zeybekci, hemen bir sandalye istedi ve yaşlı kadının o sandalyeye oturmasını sağladı.
Tüpçüye de tüpün bir an önce gelmesi için ricada bulunan Zeybekci, Safiye Teyze’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek ayrıldı.
Safiye Teyze’de Zeybekci’nin bu tavrı karşısında, "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

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