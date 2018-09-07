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Nijer çölünde 439 göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 04:59 | Son Güncelleme

Nijer çölünde 439 göçmen kurtarıldı

Afrika ülkesi Nijer'in Cezayir sınırına yakın çölde 439 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, örgüte bağlı arama ve kurtarma ekipleri Nijer çölünde 13 Afrika ülkesinden 347 göçmene ulaştı.

Cezayir sınırındaki Assamaka bölgesine kadar yaya olarak gelen kafile, kurtarıldıktan sonra yine arama kurtarma ekiplerince Nijerin Arlit bölgesindeki nakil merkezine gönderildi.

Burada uzman ekipler eşliğinde kendilerine gıda ve su verilen 173'ü Mali, 89'u Gine Cumhuriyeti, 22'si Senegal vatandaşı ve geri kalanlarının 10 Afrika ülkesinden olduğu göçmenler, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderilecek.

Diğer yandan aralarında Mali ile Gine Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunlukta olduğu 92 göçmen de Uluslararası Göç Örgütü ekipleri tarafından aynı bölgede kurtarıldı.

Geçen ağustos ayında 11 ülkeden gelen ve içlerinde 8 kadın ile 14 çocuğun bulunduğu 128 kişilik göçmen yine Cezayir sınırında arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak Arlit'teki göçmen nakil merkezine gönderilmişti.

Son yıllarda Sahraaltı Afrika ülkelerinden birçok kişi daha iyi bir yaşam uğruna hayatlarını hiçe sayarak çöllerden geçip kuzey afrika ülkeleri ülkeleri üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Öte yandan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Senegal'i ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, Avrupa ülkelerinin kalkınma konusunda Afrika'ya yardım etmesinin göçü azaltacağını ifade ederek medyanın Avrupa'yı çok güzel, Afrika'yı kötü göstererek insanları göçe özendirdiğine dikkati çekmişti.

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