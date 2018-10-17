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Nijer ve Nijerya ordusundan fidyecilere operasyon: 30 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:58 | Son Güncelleme

Nijer ve Nijerya ordusundan fidyecilere operasyon: 30 ölü

Nijer ve Nijerya ordusunun fidyecilere yönelik ortak operasyonunda en az 30 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijer ulusal televizyonunda yer alan habere göre, Nijer ve Nijerya silahlı kuvvetleri iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırda fidyeci ve hırsızlara operasyon düzenledi.

Operasyonda 30'dan fazla kişi etkisiz hale getirilirken çok sayıda kişi yakalandı.

Nijer İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Bazoum Mohamed burada açıklamada, Nijerya ve Nijer ordusunun ortaklaşa operasyonunda öldürülen ve yakalananların yanı sıra Nijerya topraklarındaki iki fidyeci kampının da dağıtıldığını söyledi.

Başarılı bir operasyona imza atıldığını belirten Mohamed, sınırlardaki güvenlik kontrollerinin artırılacağını kaydetti.

Bölgedeki iş adamı ve önemli kişileri kaçıran fidyeciler, söz konusu kişileri sınırdaki kamplara götürerek serbest bırakılma karşılığında fidye talebinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
FİDYECİ hırsız nijer nijerya ordu

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