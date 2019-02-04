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Nijer'de Boko Haram 7 kızı kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 21:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü Boko Haram, Diffa bölgesinde bir köyden 7 kızı kaçırdı

Boko Haram terör örgütünün, Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinde bir köyden 7 kızı kaçırdığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, "Diffa Acil" adlı sivil toplum kuruluşu üyesi Mom Kaka Touda, terör örgütü üyelerinin dün gece geç saatlerde Maniram köyüne saldırı düzenlediğini belirtti. Touda, teröristlerin köydeki 7 kızı kaçırdığını söyledi.

Öte yandan Boko Haram militanlarının son bir haftada Diffa'da düzenlediği üç saldırıda 12 sivil yaşamını yitirdi.

Kasım ayında terör örgütünün bölgedeki Blaharde ve Bande köylerinde kaçırdığı 15 kız ise hala bulunamadı.

Nijerya merkezli Boko Haram, 2015 yılından bu yana Nijer'in Diffa bölgesine saldırılar düzenliyor.

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