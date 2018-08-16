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Nijer'de koleradan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 03:25 | Son Güncelleme

Maradi bölgesinde görülen salgında bin 302 vaka tespit edildi - Son iki günde 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 22'ye çıktı

Nijer'de geçen ay ortaya çıkan kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Nijer Sağlık Bakanlığı ile Salgın Gözetleme ve Müdahale Bürosuna (DSRE) göre, ülkenin güney bölgesi Maradi, temmuzdan beri kolera salgınıyla mücadele ediyor.

Sağlık Bakanlığı, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla salgını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

En fazla 1 ila 15 yaşındaki çocukların etkilendiği bölgedeki salgında bin 302 vaka tespit edildi. Son iki günde 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Bölgede etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerin, salgının yayılma riskini artırmasından endişe ediliyor.

Vibrio isimli bakterilerin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma belirtilerine neden olan söz konusu bakteriler vücuda girdikten 6-48 saat sonra hastalık başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijer kolera maradi salgın Vaka

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