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Nijer’deki terör saldırısında en az 100 kişinin öldüğü belirtildi

03.01.2021 19:57 | Son Güncelleme:
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Nijer’in Mali sınırına yakın Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100 kişi olduğu belirtildi.Nijer’in Mali sınırında dün sivilleri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Nijer’in Mali sınırına yakın Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100 kişi olduğu belirtildi.
Nijer’in Mali sınırında dün sivilleri hedef alan terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde terörist grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre, 56 sivilin öldürüldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.
Her iki köyü de yöneten Komün Başkanı Almou Hassane yaptığı açıklamada, dün Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen terör saldırısında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Nijerli üst düzey bir yetkili ise yaptığı açıklamada, 100 kadar motosikletli teröristin saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Nijer’de en son 12 Aralık’ta terör örgütü Boko Haram Toumour kasabasına saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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