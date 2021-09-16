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Nijerya'da korkunç olay! Hava operasyonunda yanlışlıkla 10 sivili öldürdüler

16.09.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya ordusunun, terör örgütü Boko Haram'ın etkin olduğu Yobe eyaletinde düzenlediği hava operasyonunda, 10 sivil yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Nijerya'da korkunç olay! Hava operasyonunda yanlışlıkla 10 sivili öldürdüler

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya ordusu, Yobe eyaletine bağlı Yunusari bölgesinde hava operasyonu düzenledi.

Operasyonda, yanlışlıkla 10 sivil öldürüldü, 20 kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni elebaşı olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana örgütü yöneten Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

(AA)

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Nijerya
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