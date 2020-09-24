HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için 2 gün yas ilan edildi

Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için 2 gün yas ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2020 23:42 | Son Güncelleme

Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt tankerinin patlamasında ölü sayısı 30'a yükseldi, ülkede 2 gün yas ilan edildi.

Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için 2 gün yas ilan edildi

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı açıklamada, eyaletin Felele bölgesinde Lokoja-Abuja kara yolunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a çıktığını, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

Fanwo, bu üzücü olay nedeniyle 25-26 Eylül'de 2 gün yas ilan edildiğini bildirdi.

Öte yandan Devlet Başkanlığının ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Felele bölgesinde yaşanan faciayı üzüntüyle öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, Buhari'nin olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralanlara acil şifalar dilediği ifade edildi.

Felele bölgesindeki Lokoja-Abuja kara yolunda dün bir yakıt tankerinin 5 araca çarpması sonucu patlama yaşanmış ve ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin arasında Kovid-19 kavgasıBM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin arasında Kovid-19 kavgası
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Kendisini böyle savundu
Fatih Portakal'ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Kendisini böyle savundu
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Yıllar sonra ortaya çıktı
Yıllar sonra ortaya çıktı
Amerika'da Tır şoförüydü! Yeni evi olay oldu
Amerika'da Tır şoförüydü! Yeni evi olay oldu
Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Diğer Haberler
BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin arasında Kovid-19 kavgası
BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin arasında Kovid-19 kavgası
Brezilya'da korkunç olay! Kıskanç koca eşini zehirledi, bebek de öldü
Korkunç olay! Kıskanç koca eşini zehirledi, bebek de öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Koronavirüs salgınında ikinci dalga başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: İkinci dalga başladı
İngitere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor!
Trump’a, Yargıç Bader Ginsburg’un tabutu önünde protesto
Trump’a, Yargıç Bader Ginsburg’un tabutu önünde protesto
Almanya'da flaş karar! Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı görevden alındı
Almanya'da flaş karar! Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı görevden alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.