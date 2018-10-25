Nijerya ve Benin'den sınır güvenliğinde iş birliği kararı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Benin, kayıt dışı silah geçişlerini önlemek amacıyla sınır güvenliğinde iş birliği kararı aldı.

Nijerya'nın Benin Büyükelçisi Kayode Oguntuase, yaptığı açıklamada, Benin ile Nijerya arasındaki sınırda kayıt dışı silah geçişlerini önlemek amacıyla iş birliği yapma kararı alındığını belirtti.

Oguntuase, "İki ülke arasındaki görüşmeler neticesinde kayıt dışı silahların geçişini önlemek ve sınır güvenliğini genişletmek amacıyla anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliği anlaşmasının yasa dışı faaliyetleri önleyeceğine dikkati çeken Oguntuase, bu işbirliği ile gümrük gelirlerinin de artacağını vurguladı.

Nijerya'nın batı komşusu Benin ile 773 kilometre sınırı bulunurken iki ülke arasındaki sınır geçişleri Batı Afrika'nın önemli ticari yolları arasında yer alıyor.

Nijerya İçişleri Bakanlığının 2018 verilerine göre Nijerya'da, yaklaşık 350 milyon kayıt dışı silah bulunuyor.

