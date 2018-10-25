HABER

Nijerya ve Benin'den sınır güvenliğinde iş birliği kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:58 | Son Güncelleme

Nijerya ve Benin'den sınır güvenliğinde iş birliği kararı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Benin, kayıt dışı silah geçişlerini önlemek amacıyla sınır güvenliğinde iş birliği kararı aldı.

Nijerya'nın Benin Büyükelçisi Kayode Oguntuase, yaptığı açıklamada, Benin ile Nijerya arasındaki sınırda kayıt dışı silah geçişlerini önlemek amacıyla iş birliği yapma kararı alındığını belirtti.

Oguntuase, "İki ülke arasındaki görüşmeler neticesinde kayıt dışı silahların geçişini önlemek ve sınır güvenliğini genişletmek amacıyla anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliği anlaşmasının yasa dışı faaliyetleri önleyeceğine dikkati çeken Oguntuase, bu işbirliği ile gümrük gelirlerinin de artacağını vurguladı.

Nijerya'nın batı komşusu Benin ile 773 kilometre sınırı bulunurken iki ülke arasındaki sınır geçişleri Batı Afrika'nın önemli ticari yolları arasında yer alıyor.

Nijerya İçişleri Bakanlığının 2018 verilerine göre Nijerya'da, yaklaşık 350 milyon kayıt dışı silah bulunuyor.

PARTNER'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek
Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)
Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili olduMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benin nijerya sınır güvenliği

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.