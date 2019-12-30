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  4. Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 22:13 | Son Güncelleme

Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

Enugu Eyaleti Emniyet Müdürü Ahmed Abdulraham, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Abdulraham, operasyonlarda 43 çete üyesinin yakalandığını dile getirerek, ayrıca çetelere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü. Ülkede yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda 1460 kişi hayatını kaybetti.

Nisan ve temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
çete üyesi nijerya operasyon

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