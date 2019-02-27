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Nijerya’da Buhari yeniden devlet başkanı seçildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 17:34 | Son Güncelleme

Nijerya’da, Devlet Başkanlığında yeni bir dönem isteyen mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden seçildi.Nijerya’da hafta sonu gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı Seçimlerinde halktan bir önceki dönem kurduğu temeli inşa etmesi için zaman vermesi yönünde çağrıda bulunan Buhari, seçimleri yeniden kazandı.Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu’nun (INEC) Pazartesi 12.00’de başlayan ve bugün sona eren oy sayma işleminden sonra açıkladığı verilere göre, Buhari 15 milyon oy aldı.

Nijerya’da, Devlet Başkanlığında yeni bir dönem isteyen mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden seçildi.
Nijerya’da hafta sonu gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı Seçimlerinde halktan bir önceki dönem kurduğu temeli inşa etmesi için zaman vermesi yönünde çağrıda bulunan Buhari, seçimleri yeniden kazandı.
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu’nun (INEC) Pazartesi 12.00’de başlayan ve bugün sona eren oy sayma işleminden sonra açıkladığı verilere göre, Buhari 15 milyon oy aldı. Seçimlere katılan Eski Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar ise 11 milyon oy aldı.
Devlet Başkanlığı Seçimlerinde Muhammed Buhari’nin partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) 19 eyalette birinci çıkarken, Eski Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar’ın partisi Halkın Demokratik Partisi (PDP) 17 eyalet ve federal başkentte birinci oldu. Seçimler sırasında 20 ülke ve 134 kurumdan gözlemci ülkenin farklı bölgelerinde görev aldı.
Ülkede 16 Şubat’ta yapılması öngörülen seçimler, güvenlik ve oy pusulalarının bazı eyaletlere ulaştırılamaması nedeniyle 23 Şubat’a ertelenmişti.
Bazı gözlemciler seçim sürecinin genel olarak barışçıl olduğunu söylerken, kaza kurşunuyla vurulan 1 seçim görevlisi dahil bu süreçte en az 39 kişi hayatını kaybetti.
Buhari, 2015 seçimlerinde 15.4 milyon oy alarak rakibi Jonathan Goodluck’ı geride bırakmıştı.

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