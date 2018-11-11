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Nijerya'da kaçırılan 4 rahibe serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 21:35 | Son Güncelleme

Nijerya'da kaçırılan 4 rahibe serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 rahibe serbest bırakıldı.

Başpiskopos Mike Oyanoafoh, ülkenin güneyindeki Delta eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 4 rahibenin serbest bırakıldığını bildirdi.

Fidye için kaçırıldığı tahmin edilen rahibelerin sağlık durumları ve nasıl kurtarıldıklarına dair bilgi verilmedi.

Ülkenin petrol merkezi konumundaki eyalette, rahibelerin cenaze merasiminden dönerken kaçırıldığı belirtilmişti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tür vakaların önüne geçilemiyor.

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