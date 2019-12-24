Nijerya'da tutuklanan aktivist gazeteci serbest bırakıldı

Nijerya'da ağustostan beri tutuklu bulunan ünlü aktivist ve gazeteci Omoyele Sowore serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, Sowore'nin kefaletle mahkeme tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.

Sahibi olduğu Sahara Reports'un Twitter hesabından Sowore'nin fotoğrafı paylaşıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Nijerya'da "devrim" çağrısı

Ülkede bu yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Sowore, 2 Ağustos'ta seçimlerin güvenilir olmadığını gerekçe göstererek devrim çağrısı yapmıştı.

Sowore, Devlet Başkanı Muhammed Buhari hakkında yanlış ve hakaret içeren bilgiler paylaştığı ve kara para akladığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

