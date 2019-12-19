HABER

Nijerya'da yolcu otobüsüne baskında 2 kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 19:57 | Son Güncelleme

Nijerya'da yolcu otobüsüne baskında 2 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsüne yapılan baskında 2 kişinin öldürüldüğü, 11 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen polis yetkilisi, yaptığı açıklamada, Bayelsa-Abuja kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yolcu otobüsüne baskın düzenlendiğini belirtti.

Baskında 2 kişinin öldürüldüğü bilgisini paylaşan polis, 11 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Polis, silahlı kişilerin otobüs şirketini aradığını ve şoförün serbest bırakılması karşılığında 50 milyon naira (yaklaşık 790 bin lira) fidye istediklerini aktardı.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurgulayan polis, kaçırılanların bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını bildirdi.

Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.

20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
FOTOĞRAF İPTALİ///Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdıFOTOĞRAF İPTALİ///Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı
TİKA'dan Ekvador'daki tarımsal kalkınmaya sera desteğiTİKA'dan Ekvador'daki tarımsal kalkınmaya sera desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fidye kaçırılma nijerya

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Doğa Koleji satıldı iddiası!

Doğa Koleji satıldı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Yılbaşı öncesi önemli operasyon!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK'dan hain saldırı

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

İBB önünde 'fayton' protestosu! İmamoğlu'na çağrı!

İBB önünde protesto! İmamoğlu'na çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.