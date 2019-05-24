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Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle binlerce çocuk ve kadın göç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 03:25 | Son Güncelleme

Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde devam eden şiddet olayları nedeniyle 15 binden fazla çocuk ve kadın Nijer Cumhuriyeti'ne sığındı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında çobanlarla çiftçilerin arasındaki çatışmalardan kaçan binlerce çocuk ve kadın Nijer Cumhuriyeti'ne sığındı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sokoto Operasyon Başkanı Kofoworola Soleye, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde devam eden çatışmalar nedeniyle, 15 binden fazla çocuk ve kadının komşu ülke Nijer Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerine sığındığını belirtti.

Nijer Cumhuriyeti'ne sığınan mültecilerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Soleye, "Mültecileri ziyaret ettik ve durumlarını gördük. Bölgedeki çatışmalar binlerce dul kadın ve yetim bıraktı." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve on binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet, çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma çoban ve çiftçi nijerya

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