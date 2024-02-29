Nijeryalı sahte babanın lüks hayatı: Bir ülke bu haberle çalkalanıyor! 24 çocuğu için yılda 1,5 milyon euro yardım alıyor...

Almanya bu haberle çalkalanıyor. Nijeryalı bir kişinin 24 çocuğu için devlet yardımı alması ve beraberinde 94 kişi üzerinden yardım aldırıyor olması kamuoyunu adeta ayağa kaldırdı.

Alman göçmenlik yasası, vatandaşlarının çocuklarına, Almanya'da ikamet etsinler veya etmesinler, otomatik vatandaşlık almalarına izin veriyor. Kanun bu çocukların annelerini ve yakın akrabalarını da vatandaş olarak tanıyor.

94 KİŞİYE YARDIM ALDIRIYOR

Mr. Cash Money, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısını şimdiden 24 çocuğa çıkardı bile... Anneleri ve yakın akrabaları da dahil olmak üzere 94 kişiye yardım aldıran Jonathan A., ayda minimum 22 bin dolar gelir sağlıyor. Nijeryalı göçmenin, babası olduğunu iddia ettiği çocuklar için halen devam eden iki ek başvurusu daha bulunuyor.

44 yaşındaki Nijeryalı Alman vatandaşı Mr. Cash Money, ayda ortalama 120 bin Euro'ya yakın bir gelir elde ediyor.

Göçmen memuru Axel Boshamer, ARD-Kontraste ve Rbb24-Recherche'ye "Sahte babalık, aslında Almanya'da kalma şansı olmayan kişilerin Almanya'da kalmasına izin vermekle ilgilidir" dedi.

Boshamer ayrıca, "Bu insanlar bunun için, genellikle de sahte babalığı üstlenen kişiye para ödemeye hazır oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika ülkelerinden pek çok kadının, Kuzey Ren-Vestfalya'ya gelmek için bu esnek yasadan yararlandığını vurguladı.

"MALİYETİ, YILLIK 1,5 MİLYON EURO'DAN ÇOK DAHA FAZLA"

Raporun ortak yazarlarından Andreas Keppke medyaya, Bay Jonathan'ın Alman hükümetinin vergi mükelleflerinin parasından tek başına bir milyon avronun üzerinde fayda sağladığını söyledi.

Remix News'in aktardığına göre Bay Keppke, "Bu adamın tek başına sosyal güvenlik sistemine maliyeti yıllık 1,5 milyon Euro'dan çok daha fazla" dedi.

Alman göçmenlik yasası, sırf vatandaşlık almak için çocuk sahibi olduğu konusunda yalan söyleyen kişilere yönelik herhangi bir yaptırım veya ceza öngörmüyor. Babalık hakkında yalan söylemek hiçbir şekilde suç sayılmıyor.





