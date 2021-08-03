Nijeryalı tıp öğrencisi incelediği cesedi görünce dehşete kapıldı! ''Yüzüne baktığımda kendimden geçtim''

Enya Egbe ve bir grup tıp öğrencisi Nijerya'nın Calabar Üniversitesi'nde üç kadavra etrafında toplanmıştı ancak, cesetlerden birinin yedi yıllık arkadaşı Divine'a ait olduğunu öğrendikten sonra Enya çığlık atarak ve ağlayarak dersi terk etti.

''YÜZÜNE BAKTIĞIMDA KENDİMDEN GEÇTİM''

BBC'ye konuşan Enya, ''Birlikte eğlendiğim, güldüğüm arkadaşımın yüzünü görünce kendimden geçtim ve dersi terk ettim. Arkadaşımın ailesiyle temasa geçtiğimde oğullarının cenazesinin kendilerine teslim edilmediğini öğrendim. Cesedi daha sonra aileye teslim ettik. Göğsünün sağ tarafında iki kurşun deliği vardı. Okulda kullandığımız kadavraların çoğunda kurşun vardı. 3 arkadaşıyla gece eve dönerken tutuklandıklarını ve daha sonra öldürüldükleri öne sürüldü.

Nijerya'da bir polis vahşeti yaşandığını söyleyebiliriz ve devlet morglarındaki 'sahipsiz cesetlerin' tıp fakültelerine teslim edilmesini sağlayan bir yasa uygulanıyor'' şeklinde konuştu.

Olay sonrası ölen gencin ailesi, cinayete karışan bazı memurların görevden alınmasını sağladı.

Batı Afrika ülkesindeki bir yasa nedeniyle, sahiplenilmeyen bu cesetler rutin olarak devlet morglarına konuyor ve daha sonra öğrencilerin öğrenmesi için tıp fakültelerine teslim ediliyor.

DESTEK GÖRMEYE BAŞLADI

Bu arada Enya yaşadığı olay sonrası psikolojik destek görmeye başladığını ve haftalarca eğitimlere katılamadığını söylüyor.



