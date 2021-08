Lübnan'da şaşkına çeviren olay! Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Lübnan’ın El Hirmil şehrinde, cenazesi kaldırılan bir adam dirilerek etrafta toplanan kalabalığı şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kadının ağlayarak "cesede" dokunduğu, açık tabutun etrafında toplanan kalabalığın ise yas tuttuğu görülüyor.

Yas tutanlardan biri cenaze töreni sırasında ölü sanılan adamın nefes aldığını ve kıpırdadığı fark etti. Bunun üzerine etraftakiler hemen adama kalp mesajı yaparak ambulans çağırdı.

Dead man resurrected to life seconds before his burial in Lebanon https://t.co/OPu1KzeSmO pic.twitter.com/GrpN3EuhHx