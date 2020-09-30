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Nikah memuru, gelin ve damada yaptığı espirilerle güldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir düğünde nikah memurunun gelin ve damada, yemek, spor ve alışverişle ilgili yaptığı espriler hem onları hem de davetlileri güldürdü.

Muhammed Kadri Çiçek ve Firdevs Buse Çoban korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlendi. Düğünde çiftin nikahını ise Elazığ Belediyesi Nikah Memuru Özkan Demirel kıydı. Nikah kıyarken gelin ile damada espriler yapan Demirel, hem yeni evlenen çifti hem de tedbirler kapsamında sınırlı sayıdaki davetlileri gülmekten kırdı geçirdi.

NİKAH MEMURU HERKESİ KAHKAHAYA BOĞDU

Damadın arkadaşlarının istekleri üzerine nikah kıyma işlemi sırasında espriler yapan nikah memuru Özkan Demirel, “Yapacağınız yemekleri, yemek sepeti sponsorluğunda yapmayacağınıza, haftada bir defa Kadri beyin arkadaşları ile voleybol oynamasına engel olmayacağınıza ve dönünceye kadar sabır ve sadakatle bekleyeceğinize hiçbir baskı ve etki altında kalmadan söz veriyor musun” diye sordu. Demirel'in bu konuşması başta gelin ve damat olmak üzere orada bulunan herkesi kahkahaya boğdu. Gelinin "evet" cevabının ardından nikah memuru Demirel bu sefer damat Çiçek’e dönerek esprisini yaptı.

Demirel, damat Çiçek'e “Sizde Firdevs hanım ile beraber gitmiş olduğunuz alışveriş mağazasında, Firdevs hanımın etiket fiyatları incelemesi neticesinde geçen zamandan dolayı kendisine kızmadan, darılmadan ve gücenmeden ‘Öf yeter artık’ bile demeden ayrıyeten kredi kartı ve şifrenizi vereceğinize ve Firdevs Buse hanımı bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi” demesi hem davetlileri güldürdü, hem de görüntülerde anı olarak yerini aldı.

(İHA)

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