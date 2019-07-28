Nikahı düşen 13 çocuklu çift, yardım bekliyor (2)

BAKANLIK YARDIM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatı doğrultusunda nikahı düşen 13 çocuklu çifte yardım için hareke geçildiği duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, konunun yakından takip edildiği belirtilirken, "Habere konu aileye Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından sosyal ve ekonomik destek kapsamında ekonomik yardımda bulunulacağı ve eğitim tedbir kararı ile çocukların zorunlu eğitimine devam etmesinin sağlanacağını, soybağının bozulması ile ilgili adli işlem başlatılması amacıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli bilgilendirmede bulunulacağı hususunu kamuoyuna saygıyla sunarız" denildi.

