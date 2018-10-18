Nikaragua'daki şiddetli yağış

Nikaragua'da şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, bir aydır devam eden yağış 150 binden fazla aileyi etkiledi.

Yağış nedeniyle şimdiye kadar 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışın dün gece tekrar şiddetini artırması nedeniyle 466 ailenin daha tahliyesi sağlandı.

Nikaragua hükümeti, selin meydana geldiği Pasifik kıyılarındaki 6 bölgede kırmızı alarm ilan etti.

Meteoroloji Kurumu, yağışın 2 gün daha şiddetini artırarak devam edeceğini duyurdu.

