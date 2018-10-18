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Nikaragua'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

Sel nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi

Nikaragua'da şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, bir aydır devam eden yağış 150 binden fazla aileyi etkiledi.

Yağış nedeniyle şimdiye kadar 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yağışın dün gece tekrar şiddetini artırması nedeniyle 466 ailenin daha tahliyesi sağlandı.

Nikaragua hükümeti, selin meydana geldiği Pasifik kıyılarındaki 6 bölgede kırmızı alarm ilan etti.

Meteoroloji Kurumu, yağışın 2 gün daha şiddetini artırarak devam edeceğini duyurdu.

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Nikaragua sel şiddetli yağış

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