Nikaragua'daki siyasi açmaz

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da muhalif bir grup, hükümet karşıtı çok sayıda kişinin polis tarafından gözaltına alındığını ve açılan ateşte 3 protestocunun yaralandığını öne sürdü.

Ulusal Beyaz ve Mavi İttifakı isimli muhalif grubun liderliğinden Haydee Castillo, bir alışveriş merkezinde 10 barışçıl göstericinin polis tarafından gözaltına alındığını ve polisten kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu en az 3 protestocunun yaralandığını iddia etti.

Castillo, diğer bir göstericinin de Leon şehrinde gözaltına alındığını söyledi.

Ulusal Polis, gözaltına alınan kişi sayısı ile ilgili rakam belirtmezken, "şiddet gruplarının" kamu düzenini bozduğunu kaydetti.

Gözaltıların, hükümet temsilcilerinin, önceki gösterilerde tutuklananları serbest bırakma sözü vermesinin hemen ardından geldiği kaydedildi.

Muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı bir bildiri yayımlayarak yeni gözaltılarla hükümetin "anlaşmayı ihlal ettiğini" belirtirken, Katolik Kilisesi liderleri de gözaltılara tepki gösterdi.

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