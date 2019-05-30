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Nikaragua'daki siyasi açmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı gösterilere katılarak "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan 50 kişi daha ev hapsine alındı

MEKSİKO (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetine karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 50 tutuklu daha ev hapsine alındı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan 50 kişinin daha ev hapsine alındığı bildirildi.

Tüm tutuklu protestocuların, 18 Haziran'a kadar serbest bırakılması taahhüdünde bulunan hükümet, bunlardan 142'sinin cezaevinde olduğunu duyururken, muhalif Yurttaş İttifakı 233 siyasi mahkumun hala parmaklıklar arkasında olduğunu savundu.

Hükümet son aylarda benzer şekilde, muhalifler tarafından "siyasi tutuklu" olarak adlandırılan mahkumları serbest bırakıyor olsa da muhalefetteki Yurttaş İttifakı, bu ayın başlarında, mahkumların tamamının serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek görüşmelerden çekilmişti.

- Hükümet ve muhalifler arasında görüşmeler

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.

Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.

Hükümet ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hükümet, anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640'a yakın muhalif protestocudan halen cezaevinde bulunanların tamamını 90 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etmişti.

Ülkede geçen yıl düzenlenen gösterilerde tutuklanan onlarca kişinin 27 Şubat'ta serbest bırakıldığını açıklayan Ortega hükümeti, geçen ayın başında, aynı suçlamalarla cezaevinde tutulan 50 muhalif protestocunun daha ev hapsine alındığını duyurmuştu.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

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