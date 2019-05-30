Nikaragua'daki siyasi açmaz

MEKSİKO (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetine karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 50 tutuklu daha ev hapsine alındı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan 50 kişinin daha ev hapsine alındığı bildirildi.

Tüm tutuklu protestocuların, 18 Haziran'a kadar serbest bırakılması taahhüdünde bulunan hükümet, bunlardan 142'sinin cezaevinde olduğunu duyururken, muhalif Yurttaş İttifakı 233 siyasi mahkumun hala parmaklıklar arkasında olduğunu savundu.

Hükümet son aylarda benzer şekilde, muhalifler tarafından "siyasi tutuklu" olarak adlandırılan mahkumları serbest bırakıyor olsa da muhalefetteki Yurttaş İttifakı, bu ayın başlarında, mahkumların tamamının serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek görüşmelerden çekilmişti.

- Hükümet ve muhalifler arasında görüşmeler

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.