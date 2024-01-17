Nioli yağı nedir, faydaları nelerdir? Nioli yağı ne işe yarar?

Çeşitli meyvelerin ya da bitkilerin çiğ ya da pişmiş hâllerinin yanı sıra yağları da kullanılabilmektedir. Neredeyse her bitkinin, çiçeğin veya meyvenin yağı çıkarılabildiği gibi, bu bitkilerden üretilen yağlar, türlü rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde destekleyici olarak da tercih edilebilir. Rutin bakımlarda, cilt ile ilgili sorunlarda ya da farklı nedenlere bağlı olarak tercihe göre kullanılabilen bu yağların doktora danışılmadan kullanılması özellikle alerjik bünyeler ve ciltler için son derece sakıncalı da olabilir.

Nioli yağı nedir?

Nioli, yaprak dökme özelliği bulunmayan, büyük bir ağaçtır. Genel olarak Avustralya’da ve Avustralya’nın birkaç komşu ülkesinde ve bölgesinde yetişir. Bu ağaçtan elde edilen yağ, içeriğinde yer alan çeşitli özellikler nedeni ile farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Kozmetik ürünlerde sıkça rastlanan nioli yağının bilinen birçok faydası bulunur.

Nioli yağı faydaları kullanıldığı alana ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Esansiyel bir yağdır ve rengi soluk sarı ile şeffaflık arasında bir renktir. Aromatik olarak okaliptüs ve çay ağacı yağlarını da andırır. İçeriğinde yüksek oranda kafur aroması bulunur. Rengi de bu nedenle belli belirsizdir.

Nioli yağı faydaları nelerdir?

Birçok farklı şekilde ve alanda kullanılabilen nioli yağının faydaları da çeşitlilik gösterir. Ciltte, aromaterapi uygulamalarında, masajlarda, istenmeyen canlıların bulunduğu yerlerde ya da temizlikte kullanılabildiği gibi bilinen faydaları genel olarak şu şekildedir:

Böcek kovucu özelliği vardır.

İdrar yolu sorunları ve enfeksiyonlarına karşı savaşır.

Saç bakımında faydalıdır, saçları daha sağlıklı ve canlı yaptığı bilinir.

Cilt için de yararlı kabul edilmiştir.

Ağrı kesici özelliği bulunur.

Balgam söktürücüdür.

Yaralarda oluşacak enfeksiyonların önüne geçer.

Akne tedavisinde etkilidir.

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcıdır.

Terlemeyi engelleyicidir.

Odaklanma konusunda yardımcı olur.

Nioli yağı ne işe yarar?

Antioksidan özelliği bulunan nioli yağı birçok alanda faydalı bir yağ olarak kabul edilmektedir. Oleik asit ve strearik asit dışında birçok antioksidan madde de barındıran bu yağ, cildin yaşlanmasını engelleyerek cildin nem oranını da yükseltmektedir.

Okaliptüs ailesinden olan nioli yağı şu durumlarda kullanılır:

Kişisel bakım için,

Sabun yapımında,

Kozmetik ürünlerinde,

Akne problemlerinde,

Aromaterapilerde,

Vajinal bazı problemlerin çözümünde,

Nioli yağı nereye sürülür?

Kozmetik alanında sık olarak kullanılan nioli yağı; yanık kremleri, yara merhemleri, gargaralar, ağız bakım sularında da kullanılabilen bir yağdır. Vajinal sorunların çözümlerinde ve tedavilerinde direkt olarak vajina ve vajina bölgesine sürülmesi önerilmez. Cilde direkt olarak sürülmesi önerilen durumlar olsa da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kızarıklık ya da kaşıntı gibi semptomlar görülebilir.

Cilt konusunda uzman bir doktora danışmadan asla bilinçsizce kullanılmaması gereken nioli yağı, çok ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilme riski taşıyan yağlardan biridir.

Nioli yağı cinsellikte nasıl kullanılır?

Çok yönlü ve birçok farklı alanda kullanılabilen nioli yağı, çeşitli faydaları ile bilinir. Özellikle kadınlar için çok faydalı olduğu bilinen bu yağ, kadınlara has rahatsızlıklar için de kullanılabilir bir yağ olarak kabul edilmiştir.

Vajinal mantar, genital bölgede yaşanan kaşıntılar, cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar arasında yer alan vajinal akıntı ve koku durumlarında tedavi amacı ile de önerilebilen nioli yağı uzman doktorlar tarafından da çeşitli kontrollerin ardından önerilebilmektedir.

Nioli yağı çamaşıra damlatılır mı?

Nioli yağının faydalı olduğu bilinen sorunlardan biri de idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Özellikle kadınlarda sık olarak görülen idrar yolu enfeksiyonları ya da vajina mantarı problemi için de doktor onayına istinaden nioli yağı kullanılabilmektedir. Bu tür durumlar için nioli yağı kullanılacaksa çamaşır yıkama işlemi sırasında kullanılmalıdır.

Direkt olarak iç çamaşırına birkaç damla damlatılabilen nioli yağı, tekrarlama riski olan bu rahatsızlık için kullanılacaksa iç çamaşırlar yıkanırken, kullanılan yıkama suyuna birkaç damla niola yağı eklenerek de kullanılabilir. Ancak bu durumda da doktora danışılmadan kullanılması doğru olmayacaktır.







