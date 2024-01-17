Chia tohumu faydaları nelerdir? Chia Tohumu ne işe yarar?

Sağlıklı beslenmek, fit kalmak, yiyeceklerin ya da içeceklerin lezzetine lezzet katmak için son zamanlarda birçok yeni besin ortaya çıkmıştır. Tatlı ya da tuzlu yiyeceklerle birlikte, sofralarda, yemek davetlerinde ya da ikramlık lezzetleri arasında sunulan birçok yiyeceğe eklenen chia tohumu, içerdiği faydalı mineraller ve vitaminler sayesinde, insan sağlığına olan birçok faydası ile de bilinen ve sevilen bir besin haline gelmiştir.

Chia tohumu nedir?

Chia tohumu, içinde lif ve protein başta gelmek üzere birçok mineral ve vitamin barındıran, Salvia hispanica L. bitkisinin küçük tohumları da olarak bilinen bir besindir. Glüten de içermeyen ve sağlık için yararları ile bilinen chia tokumu, kan şekerinden kalp sağlığına birçok konuda faydalı olduğu kabul edilen bir yiyecektir.

Tadı tatlı ya da tuzlu gibi bir ayrıma sahip olmadığı için hem tatlı hem de tuzlu yiyeceklere eşlik edebilme özelliğine sahiptir. Özellikle son yıllarda Türk mutfaklarında çok sık rastlanan chia tohumu, aşure gibi geleneksel lezzetlere de eşlik etmeye başlamıştır.

Chia tohumu faydaları nelerdir?

Chia tohumu faydaları içerdiği vitaminlere ve minerallere göre çeşitlilik göstermektedir. Bilinçli ve gereği kadar tüketildiğinde insan sağlığına faydalı ve koruyucu özelliği bulunan chia tohumu bu alanda uzman bir doktora danışmadan düzenli ve sürekli olarak kullanılmaması gereken besinlerden biridir.

Chia tohumunun en bilinen bazı faydaları şunlardır:

Kemik sağlığını koruyucu ve destekleyicidir.

Kanser riskini azaltma konusunda etkili olduğu bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır.

Kan şekerini düzenler ve kişiyi insülin direncine karşı koruma özelliği vardır.

İnflamasyonu azaltma oranı yüksektir.

Kan basıncı seviyesini ve trigliserid seviyelerini düşürme konusunda yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler ve sindirim etkinliklerinde iyileştirme sağlar.

Kanda bulunan omega 3 yağ asit oranını arttırır.

Chia tohumu ne işe yarar?

İçeriğinde yer alan yağlar, karbonhidrat, protein, demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum gibi mineraller sayesinde birçok faydası bulunan chia tohumu sahip olduğu antioksidanlarla vücuttaki serbest radikallere karşı savaşır.

Alanında uzman doktorlar, chia tohumunun kemik sağlığına olan faydasını, içeriğindeki magnezyum, fosfor ve magnezyum mineralleri ile açıklamaktadır. Ayrıca yüksek lif içeren chia tohumu, uzun vadeli olarak diyabet hastaları için de faydalı olarak görülmektedir.

Chia tohumu nasıl kullanılır?

Lif oranının yüksek olması nedeni ile chia tohumunun ayrıca bağırsakları çalıştırma konusunda da yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak tüm besinler için geçerli olan aşırı ve bilinçsiz tüketim durumu söz konusu olduğunda görülebilecek olumsuz durumların olasılığı chia tohumu için de geçerlidir.

Chia tohumu, salatalarda, tatlılarda, yemeklerde, çiğ ya da pişmiş olarak, yapılan yemeğin, salatanın ya da tatlının görselliği ya da besin değerini yükseltmek amacı ile kullanılabilir. Ayrıca ekmek, çorba ya da smoothie yapımında da chia tohumu tercih edilebilmektedir.

Chia tohumu ne için kullanılır?

Günümüzde birçok diyetisyenin de danışanlarına önerdiği ve hazırladığı beslenme listelerinde yer alan chia tohumu birçok amaç doğrultusunda ve farklı şekillerde kullanılabilir. Kilo vermek isteyen, kilosunu korumak ve sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin de başlıca besin tercihleri arasında chia tohumu bulunur.

Chia tohumu, pudinglere, mısır gevreklerine, yoğurda ya da süte eklenerek kullanılabilir. Kahvaltıda, öğle yemeklerinde, ara öğünlerde ya da akşam yemeklerinde de tercih edilebilen chia tohumu içerdiği lif oranı ile uzun süre tokluk hissi verdiği için genel olarak diyet yapan kişilerce kullanılır.

Chia tohumu zayıflatır mı?

Uzman doktorlar tarafından verilen diyet listelerinde çok sık karşılaşılan chia tohumu her öğünde tüketilebilen bir besindir. Tatlı ya da tuzlu gibi belirgin, keskin bir lezzeti olmadığı için hem tatlılarda hem de tuzlu yemeklerde kullanılabilmektedir.

Chia tohumu, kilo vermeye yardımcı özelliği için tüketilecekse mutlaka bu alanda uzman bir diyetisyenin önerisi ile onun verdiği miktarlarda ve öğün sayısında tüketilmesi gerekir. Genel olarak diyetisyenlerin ortak görüşüne göre chia tohumu, günde 2 yemek kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmesi gereken bir besindir.





