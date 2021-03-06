Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niran Ünsal evli mi?

Müziğe olan ilgisi genetik olan ünlü sanatçı, sahne adı olarak Niran Ünsal'ı kullanıyor. Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal, birçok ünlü sanatçıyla düet yaptı. Sanatçı, hem enstrüman kullanımındaki başarısı hem de sesinin rengi ile dinleyicileri adeta büyülüyor.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

13 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya gelen Niran Ünsal aslen İzmirli. Çok küçük yaşlardan beridir müzik ile iç içe olan Niran Ünsal'ın müziğe olan ilgisi annesi ve babasından geliyor. Niran Ünsal'ın annesi TRT İzmir Radyosu'nda ses sanatçlığı ve keman sanatçılığı yapmış; babası ise kanun sanatçısı olarak çalışmıştır.

Niran Ünsal, önceleri Türk Musikisi ile müzik sektöründe bulunmuş olsa da zaman içerisinde Türk Musikisi'nden uzaklaşıp pop müziğe yönelmiştir. Bu kararından sonra radyodan ayrılmış ve bir orkestra eşliğinde sahne çalışmaları yapmaya başlamıştır. İzmir ve çevresinde performanslarıyla hatrı sayılır bir isim yapan Niran Ünsal, 1993 senesinde "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülüne layık görülmüştür.