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Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niran Ünsal evli mi?

06.03.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Niran Ünsal evli mi?

13 Ağustos 1974 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Niran Ünsal, uzun yıllardır Türk müziği içerisinde yer alıyor. Kızı da tıpkı kendisi gibi ses sanatçısı olan Niran Ünsal, hem besteleri hem de seslendirdiği şarkılar ile yıllar içerisinde çok büyük başarılar yakaladı.

Müziğe olan ilgisi genetik olan ünlü sanatçı, sahne adı olarak Niran Ünsal'ı kullanıyor. Gerçek adı Fatma Uludan Canevi olan Niran Ünsal, birçok ünlü sanatçıyla düet yaptı. Sanatçı, hem enstrüman kullanımındaki başarısı hem de sesinin rengi ile dinleyicileri adeta büyülüyor.

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NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

13 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya gelen Niran Ünsal aslen İzmirli. Çok küçük yaşlardan beridir müzik ile iç içe olan Niran Ünsal'ın müziğe olan ilgisi annesi ve babasından geliyor. Niran Ünsal'ın annesi TRT İzmir Radyosu'nda ses sanatçlığı ve keman sanatçılığı yapmış; babası ise kanun sanatçısı olarak çalışmıştır.

Niran Ünsal, önceleri Türk Musikisi ile müzik sektöründe bulunmuş olsa da zaman içerisinde Türk Musikisi'nden uzaklaşıp pop müziğe yönelmiştir. Bu kararından sonra radyodan ayrılmış ve bir orkestra eşliğinde sahne çalışmaları yapmaya başlamıştır. İzmir ve çevresinde performanslarıyla hatrı sayılır bir isim yapan Niran Ünsal, 1993 senesinde "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülüne layık görülmüştür.

NİRAN ÜNSAL EVLİ Mİ?

Niran Ünsal 5 kere evlilik yapmıştır. Yaptığı evliliklerden 3 kız çocuğu 1 tane de oğlu olmuştur.

İlk evliliğini Kaan Canbağ ile yapmış olan Niran Ünsal'ın bu evliliği 6 ay sürmüştür. Kaan Canbağ ile evliliğinden ilk kızı olan Hande Ünsal doğmuştur.

İkinci birlikteliğini 1999 yılında Peker Açıkalın ile yaşamıştır. Peker Açıkalın ile evlenmemişlerdir ancak birlikte yaşamışlardır. Bu birliktelikten de Narin Şeker Açıkalın adında bir kızı olmuştur.

Üçüncü evliliğini 2004 yılında Selçuk Soğukçay ile yapmıştır.

Dördüncü evliliği ise 2007 yılında Oğuz Türküsev ile yapmıştır. Oğuz Türküsev ile 3 yıl 8 ay evli kalmıştır.

Niran Ünsal'ın son evliliği İbrahim Gugu ile olmuştur. İbrahim Gugu ile 2010 tarihinde imam nikahı ile evlenen Niran Ünsal, 2011 yılında resmi nikahla dünya evine girmiştir. Niran Ünsal ve İbrahim Gugu'nun Liva adında bir kızları ve bir oğulları vardır.

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NİRAN ÜNSAL BESTELERİ

Niran Ünsal, 1994 yılında Kuşadası'nda "Pop Show 94" yarışmasına katılmış ve "Serseri Mayın" isimli eseriyle 1. olmuştur.

Yorumcu olmasının yanında iyi bir besteci de olan Niran Ünsal'ın 100'den fazla bestesi bulunmaktadır. Niran Ünsal'ın diğer sanatçılara verdiği ve çok bilinen bazı besteleri şunlardır:
Özcan Deniz - Nasip Değilmiş
Özcan Deniz - Kayboldum
Rober Hatemo - Ama Seni Sevdim
Demet Akalın - Sebebim
Levent Yüksel - Fasl - ı Muhabbet
Sibel Can - Gümüş Kurşun

NİRAN ÜNSAL ŞARKILARI

Niran Ünsal'ın en beğenilen şarkılarından birkaç tanesini buradan dinleyebilirsiniz.

NİRAN ÜNSAL - AKLIM HEP SENDE


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