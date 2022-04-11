İstanbul Pendik'te boş bir arazide terk edilen ve acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın Nisa Mihriban adını verdiği mucize bebek ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılmıştı. Bakan Koca, bebeğin ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini ifade etmişti. Bebeği sokağa terk eden Ebru S. hakkında iddianame hazırlandı. Nisa bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi kaç yıl hapis yatacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİSA BEBEĞİN ANNESİ KİMDİR?

Nisa bebeğin annesi Ebru S.'dir. Ebru S. bebeğini İstanbul'un Pendik ilçesinde sokağa terk etmiştir.

Nisa bebeğin annesi Ebru S. 4 Nisan Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı.

Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S. "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise onlarca güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti. Bunun ardından anne Ebru S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Nisa bebeğin annesi Ebru S. emniyetteki ifadesinde 2019'da imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını belirtti.

Ebru S. ifadesinin devamında eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü, ailesinin kendisini istemediğini, biriyle evlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Ebru S. daha sonra M.Ç. isimli biriyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini aktardı.

Kadın sığınma evine yerleştikten sonra hamile olduğunu öğrendiğini belirten Ebru S. "5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" ifadelerini kullandı.

Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN ANNESİ KAÇ YIL HAPİS YATACAK?

İstanbul'un Pendik ilçesinde 'Nisa Mihriban' bebeği sokağa terk eden annesi Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

