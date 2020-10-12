Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinden önce, Ali İmran Suresinden sonra yer alan Nisa Suresi ayetleri, daha çok kadınların haklarından ve onların hukuki ya da sosyal olarak olarak konumlarından bahsetmektedir. Mümtehine Suresinden sonra vahyedilmeye başlandığı kabul edilen sure, "Suretü'n-Nisa el-kübra" ismiyle de anılmaktadır. Bu ifadenin anlamı "Büyük Nisa Suresi"dir, çünkü Talak Suresi de kadınlarla ilgili bazı hususlardan bahseder ve ona da ikinci bir isim olarak "Küçük Nisa Suresi" denir. Nisa Suresi hakkında bilgi edinmek için başlıklarımızı inceleyebilirsiniz. İşte Nisa Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Nisa Suresi fazileti gibi konular hakkında derlediğimiz detaylar...
Nisa Suresi Arapça Okunuşu
Nisa Suresi, Kur'an-ı Kerim'in oldukça uzun ve son derece ahenkli surelerinden biridir. Arap alfabesini bilmeyen okuyucularımızın Nisa Suresi Türkçe okunuşu üzerinden sureyi okuyabilmesi ya da ezberleyebilmesi mümkündür.
https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/03/31/nisa-suresi-arapca-turkce-okunusu-nisa-suresi-anlami
Nisa Suresi Anlamı
Nisa Suresi, genelde alimler tarafından üç bölüm olarak ele alınmıştır. On ayetten oluşan giriş bölümünün ardından sure, kadın ve erkek ilişkileri hakkında kurallar koymaktadır. Akrabalığa ve insanlığa saygı göstermenin; Allah'a saygı göstermenin bir parçası olduğu ifade eden sure, ayrıca miras paylaşımına dair ayetler de içerir. Ayrıca muhtelif sebeplerle atıf yapılan erkeğin kadına üstünlüğü ile ilgili ifade de Nisa Suresi 34. ayet içerisinde geçmektedir. Nisa Suresi mealini yazımızdan okuyarak surenin değindiği konular ve anlamı hakkında daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.
https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/03/31/nisa-suresi-arapca-turkce-okunusu-nisa-suresi-anlami
Nisa Suresi Faydaları
Nisa Suresi faziletleri hakkında pek çok kaynakta çeşitli rivayetler mevcuttur. Birçok sahih hadis kitabında Peygamber Efendimizin gece kıldığı namazlarında Nisa Suresini okuduğu aktarılmıştır. Ayrıca Rasulullah, Nisa Suresinin 31, 40, 48 ve 110. ayetleri için "Bana dünyanın tamamından daha sevgilidir" buyurmuştur.
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Peygamber Efendimiz bir hadisinde; Nisa Suresini okuyan kimsenin miras alabilecek durumda olan tüm kadın ya da erkek inananların tamamına sadaka vermiş hükmünde olacağını söylemiştir.
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Başka bir rivayete göre Rasulullah, Nisa Suresini okumanın köle azat etmekle aynı sevaba sahip olduğunu buyurmuştur.
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Nisa Suresini okuyanların Allah'ın affına mazhar kılınacağı ve şirkten uzak kalacağı rivayet edilmiştir.
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Akrabaların arasında bulunan nifak ya da anlaşmazlıkları yok etmek için Nisa Suresi okumak tavsiye edilmiştir.
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Nisa Suresi okumanın aile içine dirlik, düzen ve muhabbet getirdiği nakledilmiştir.
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Nisa Suresinin 64 ve 110. ayet-i kerimelerini okuyanların tüm günahlarının affedileceği söylenmiştir.
Yeni evlenen kızlara gelin gittiği aile tarafından sevilmeleri için Nisa Suresini okumaları nasihat edilmiştir. Ayrıca surenin 174 ve 175. ayetlerini bir kağıda yazarak gül suyu dolu bir kabın içine koyup ardından kaba su ekleyerek geline içirmenin de bu hususta faydalı olduğu inancı yaygındır.
Nisa Suresi Ne Anlatıyor?
Konusu itibarı ile Nisa Suresi kadın hakları ile kadının hukuki ve sosyal konumuna dair hususlara yönelmiştir. İslam hukuku açısından da son derece önemli olan sure, kadın erkek ilişkisinde yaşanabilecek çeşitli durumlara dair de sınırlar çizmiştir. Miras paylaşımı gibi tamamen hukuki meselelere de değinen Nisa Suresi, fıkıh kaynaklarında da geniş yer ayrılan bir suredir.
Nisa Suresi Tefsiri
Nisa Suresi; özellikle kadın erkek eşitliği tartışmalarında sıklıkla atıf yapılan bir suredir. Özellikle surenin 34. ayeti bu hususta kimi zaman tartışmaların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Ancak kimi dini kaynaklarda Nisa Suresi 34. ayet tefsiri yapılırken bahsedilen üstünlüğün genel geçer bir üstünlük olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Özellikle günümüze yakın yorumlar; bu üstünlüğü hukuki ya da sosyal bir üstünlük olarak algılamaktan çok yaratılıştaki farklılığa işaret eden bir ibare olarak değerlendirmektedir. Nisa Suresinin tamamının Diyanet tefsirine aşağıdaki bölümden erişebilirsiniz.
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/4-nisa-suresi
Nisa Ne Demek?
Sureye ismini veren "nisa" kelimesinin Türkçe karşılığı "kadınlar"dır. Sure daha çok kadınların hakları ve statüleriyle ilgili konulardan bahsettiği için bu ismi almıştır.
Nisa Suresi Kaç Ayet?
Kur'an-ı Kerim'in uzun surelerinden biri olan Nisa Suresi, 176 ayetten oluşur.
Nisa Hangi Surede Bulunur?
Nisa Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan müstakil surelerden biridir. Dolayısıyla herhangi bir surenin çatısı altında bulunmaz. Ancak Nisa Suresinin "Suretü'n-Nisa el-kübra" ismiyle de anıldığını belirtmek gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kadınların haklarından bahseden bir başka sure daha vardır. Nitekim bu doğrultuda Talak Suresine de "Suretü'n-Nisa es-suğra" denmiştir.
Nisa Suresi Nerede İndirilmiştir?
İslam kaynaklarındaki genel kabule göre Nisa Suresi Medine döneminde nazil olmuştur.
Nisa Suresi Ne Zaman Okunur?
Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi Nisa Suresinin de okunmasında herhangi bir zaman ya da mekan engeli yoktur. Dolayısıyla münasip olan her zamanda okunabilir. Ancak pek çok rivayette Rasulullah'ın bu sureyi özellikle gece namazlarında okuduğu vurgulanmıştır.
Nisa Suresi Ne İçin Okunur?
Akrabaların arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için Nisa Suresi okunabilir.
Nisa Suresi okuyarak Allah'tan af dilemenin affa vesile olduğu söylenmiştir.
Gelinlere, yeni evlerinde hoş karşılanmak için Nisa Suresi okumaları tavsiye edilmiştir.
Nisa Suresinin aile içerisine taze bir muhabbet getirdiğine inanılır.
Nisa Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
Nisa Suresini ezberden okumak için abdest almak gerekmez. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmek İslam örfünde hoş karşılanmamaktadır. Dolayısıyla mushaf üzerinden okumak için abdest alınmalıdır.
Nisa Suresi Nasıl Ezberlenir?
Nisa Suresi, uzun olması bakımından ezberlemek için ciddi çaba harcanması gereken bir suredir. Dolayısıyla sureyi ezberlemek için hafızların da kullandığı çeşitli tekniklerden yararlanmak verimli olabilir. Bir baştan bir sondan ayet ya da sayfa başından birer ayet ezberlemek gibi yöntemler bunlara örnek gösterilebilir.
Nisa Suresi Yerine Ne Okunabilir?
Nisa Suresini ezberlemek pek çok kimseye oldukça meşakkatli gelebilir. Nitekim deneyip muvaffak olamamak da son derece mümkündür. Bu durumda olan kimselerin Nisa Suresi yerine Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sure okumasında bir sakınca yoktur.
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