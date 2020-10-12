Nisa suresi meali, Türkçe okunuşu ve Nisa suresi fazileti

Nisa Suresinin aile içerisine taze bir muhabbet getirdiğine inanılır.

Nisa Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Nisa Suresini ezberden okumak için abdest almak gerekmez. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmek İslam örfünde hoş karşılanmamaktadır. Dolayısıyla mushaf üzerinden okumak için abdest alınmalıdır.

Nisa Suresi Nasıl Ezberlenir?

Nisa Suresi, uzun olması bakımından ezberlemek için ciddi çaba harcanması gereken bir suredir. Dolayısıyla sureyi ezberlemek için hafızların da kullandığı çeşitli tekniklerden yararlanmak verimli olabilir. Bir baştan bir sondan ayet ya da sayfa başından birer ayet ezberlemek gibi yöntemler bunlara örnek gösterilebilir.

Nisa Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Nisa Suresini ezberlemek pek çok kimseye oldukça meşakkatli gelebilir. Nitekim deneyip muvaffak olamamak da son derece mümkündür. Bu durumda olan kimselerin Nisa Suresi yerine Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sure okumasında bir sakınca yoktur.

