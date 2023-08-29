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Nişan atma kavgası kanlı bitti! Bıçaklar çekildi, kız babası öldürüldü

29.08.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da nişan atma olayı sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada, kız babası Ercan Yetiş, boynuna ve bileğine aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Nişan atma kavgası kanlı bitti! Bıçaklar çekildi, kız babası öldürüldü

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Elazığ'ın Palu ilçesi Kalekent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Yetiş, kızını bacanağının oğluna verdi. Bir süre sonra Yetiş’ın kızı, nişanı attı. Olayın ardından evin önüne gelen bacanağı ve oğulları, Yetiş’i konuşmak için çağırdı. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., sallama diye tabir edilen bıçak ile Yetiş’i boynundan ve bileğinden yaraladı. Ardından havaya ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan Yetiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA

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Elazığ kavga nişan

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