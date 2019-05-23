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Nisan ayının gündemini Yüksek Seçim Kurulu belirledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında yaşanan siyasi gündemin medyadaki başlıklarını belirledi.

Nisan ayının gündemini Yüksek Seçim Kurulu belirledi

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında yaşanan siyasi gündemin medyadaki başlıklarını belirledi. Raporda; 31 Mart seçimi öne çıktı.

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında yaşanan siyasi gündemin medyadaki başlıklarını belirledi. 57 milyon seçmene sahip Türkiye, 31 Mart’ta seçimlere kitlendi. Yüzde 80’e yakın katılımın gerçekleştiği seçimde, tüm gözler İstanbul’dan gelecek sonuca çevrildi. CHP, İzmir ve Ankara gibi önemli şehirleri kazanırken, AKP Türkiye genelindeki liderliğini sürdürdü. YSK’nın açıklamasına göre Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki yarışı önde bitirdi. Cumhur İttifakı’nın seçimlere itiraz etmesi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Tekrarlanan sayım süresince tüm gözler YSK’ya çevrildi. 165 bin 17 habere konu olan YSK, Nisan ayında siyaset gündeminin zirvesindeydi. YSK’nın tekrarlanan seçim sayımını tamamlaması ile birlikte, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 17 günün ardından İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. 25 bin 295 habere konu olan mazbata, siyaset gündemini en çok meşgul eden bir diğer konu oldu. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı, YSK’nın sıklıkla konuşulmasının ana nedenlerinden biriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan birlik ve beraberlik çağrısı
Yerel seçimlerin ardından "Artık bu gündemi bırakıp daha öncelikli konular olan ekonomi politikasına yönelmeli ve kızgın demiri soğutmalıyız" diyerek çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İttifakı mesajları verdi. Türkiye İttifakı’nın, Cumhur İttifakı’nın farklı bir versiyonu olduğunu belirten Erdoğan, "82 milyonu tek çatı altında topluyoruz. Kastımız budur" şeklinde konuşarak, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama ile Türkiye İttifakı, 6 bin 860 habere konu oldu.

Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’na saldırı
Nisan ayının en çok konuşulan konularından biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimi oldu. Hakkâri’de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın, Ankara Çubuk’un Akkuzulu Köyünde yapılan cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Şehit cenazesinde, provokasyonlarla büyüyen olaylar sırasında Kılıçdaroğlu linç edilmek istendi. Yaşanan arbede esnasında bir kişi Kılıçdaroğlu’na yumruk attı. Korumaların müdahale etmesi ile CHP lideri törende bulunan öfkeli gruptan uzaklaştırılarak güvenlik güçleri kontrolünde bir eve alındı.
Evin çevresinde toplanan kalabalığı dağıtmak için uzun süre mücadele verilirken saldırganlar Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu evi de taş yağmuruna tuttu. Uzun uğraşlarla evin önüne getirilen bir zırhı bir araçla CHP Genel başkanı evden güçlükle çıkarıldı. Tepki gören saldırı, 23 bin 518 habere konu olarak Nisan ayının en çok konuşulan siyaset konularından biri oldu.

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