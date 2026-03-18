Nisan’da burçları zorlayacak en şanssız günler belli oldu! Bu tarihler çok kritik

Astroloji yorumlarına göre Nisan ayı, gezegen geçişleri ve açıların etkisiyle zaman zaman zorlayıcı enerjiler barındırıyor. Uzman astrologlar, özellikle iletişim, finans ve ilişkiler alanında dikkat edilmesi gereken kritik günleri tarih vererek paylaşıyor.

3–5 NİSAN: İLETİŞİMDE DİKKAT

Ayın ilk haftasında etkili olan gezegen açıları nedeniyle iletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar ve plan iptalleri gündeme gelebilir. Bu tarihlerde özellikle önemli görüşmeler ve yazışmalarda daha dikkatli olunması öneriliyor.

10–12 NİSAN: FİNANSAL RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Astrologlara göre bu tarihlerde harcamalarda artış ve ani ödeme gereksinimleri yaşanabilir. Büyük alışverişler ve yatırımlar konusunda temkinli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

17–19 NİSAN: DUYGUSAL GERGİNLİKLER ARTABİLİR

Ay ortasında etkili olan gökyüzü hareketleri, ilişkilerde hassasiyet yaratabilir. Tartışmaların büyüme riski nedeniyle özellikle aile ve yakın çevreyle iletişimde daha sakin kalınması öneriliyor.

24–26 NİSAN: PLANLARDA AKSAMALAR GÜNDEMDE

Bu tarihlerde gecikmeler, iptaller ve beklenmeyen gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor. Seyahat planları ve iş süreçlerinde esnek olunmasının faydalı olabileceği belirtiliyor.

29–30 NİSAN: AY SONU YORGUNLUĞU VE KARARSIZLIK

Ayın son günlerinde enerji düşüşü ve kararsızlık hissi öne çıkabilir. Uzmanlar, bu süreçte önemli kararların ertelenmesini ve dinlenmeye zaman ayrılmasını tavsiye ediyor.