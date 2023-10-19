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  4. Nişan dönüşü korkunç kazada bir acı haber daha! Ölü sayısı 5'e çıktı

Nişan dönüşü korkunç kazada bir acı haber daha! Ölü sayısı 5'e çıktı

19.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve nişan merasiminden dönen aynı aileden Mustafa Kocakoç (56), eşi Güllü, oğlu Samet Kocakoç (22) ile torunu Abdurrahman Tonkal'ın (8) vefat ettiği kazada ölü sayısı 5'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan İsmail Kocakoç (32) da yaşamını yitirdi.

Nişan dönüşü korkunç kazada bir acı haber daha! Ölü sayısı 5'e çıktı

Korkunç kaza, 16 Ekim'de ilçeye bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan nişan merasiminden memleketleri Ordu'ya dönen Samet Kocakoç yönetimindeki otomobil, havanın sisli ve yolun virajlı olması nedeni ile N.Ş. yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Samet ile yanındaki babası Mustafa ve annesi Güllü Kocakoç hayatını kaybetti.

İsmail Kocakoç, H.T. ve Abdurrahman Tonkal yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

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Hayati tehlikesi bulunan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un torunları Abdurrahman Tonkal, sevk edildiği Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren baba, anne, oğlu ve torunu Akkuş ilçesine bağlı Kuççuvaz Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü N.Ş. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un kızı H.T.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DİĞER OĞUL DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mustafa ve Güllü Kocakoç'un diğer oğlu İsmail Kocakoç da burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. (DHA/İHA)

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