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  4. Nişan töreninde bulaşmış! Hatay'da koronavirüs şoku: 100 kişi pozitif çıktı, 75 ev karantinada

Nişan töreninde bulaşmış! Hatay'da koronavirüs şoku: 100 kişi pozitif çıktı, 75 ev karantinada

08.04.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da nişan törenine katılan 100 kişide koronavirüs tespit edildi. Pozitif çıkan sonuçların ardından 75 ev karantinaya alındı. Payas ilçesinde yaşanan gelişme sonrası dezenfekte edilen evlere giriş çıkışlar yasaklandı.

Nişan töreninde bulaşmış! Hatay'da koronavirüs şoku: 100 kişi pozitif çıktı, 75 ev karantinada

Edinilen bilgiye göre, ilçede korona virüsle mücadele sürecinde son günlerde mesafe kuralının hiçe sayıldığı düğün ve nişan törenleri, vaka sayılarını artırıyor.

75 EV KARANTİNADA!

İlçede bir nişan törenine katılan yaklaşık 100 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca nişan törenine katılan kişilerin yaşadığı Karacami, Yenişehir, Kürtül, İstiklal ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki 75 ev karantinaya alındı.

karantina

EVLERE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alınan kararla birlikte Payas Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen evlere giriş çıkış yasaklandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hatay

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