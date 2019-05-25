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Nişanlı çift, hobilerini mesleğe dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

TOKAT'ta nişanlı Ozan Büyükkayalar(35) ve Ömür Özfalay(33) düğün için ayırdıkları parayı, hobi olarak yaptıkları çini tabak ve seramik işleme işine yatırdı.

Nişanlı çift, hobilerini mesleğe dönüştürdü

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta nişanlı Ozan Büyükkayalar(35) ve Ömür Özfalay(33) düğün için ayırdıkları parayı, hobi olarak yaptıkları çini tabak ve seramik işleme işine yatırdı. Küçük bir atölyede ürettikleri ürünleri, açtıkları stantta satan çift, kazanacakları parayla düğün yapmayı planlıyor.
Çocukluk arkadaşı Ömür Özfalay Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden, Ozan Büyükkayalar da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. İkisi de farklı şehirlerde farklı işlerde çalıştıktan sonra, 2018 yılında Tokat'a döndü. Çift, arkadaşlıklarını ilerletip nişanlandı. Evlilik hazırlığı yaparken Ömür Özfalay, İstanbul'da çalıştığı dönemde hobi olarak yaptığı çini ve seramik işleme işini nişanlısı Ozan Büyükkayalar'a öğretti. Bunu meslek haline getirmeye karar veren çift, düğün için ayırdıkları parayla Bahçelievler Mahallesi'nde Ozan Büyükkayalar'ın bir yakınının evinin altında küçük bir atölye kurdu. Ürettikleri ürünleri, Şehitler Parkı'nda açtıkları stantta satışa sunan çift, elde edecekleri gelir ile düğün yapmayı planlıyor.
'DÜĞÜN PARAMIZI BU İŞE YATIRDIK'
Ceplerindeki son parayla bu işe başladıklarını ve elde edecekleri gelirle düğün yapmayı planladıklarını anlatan Ömür Özfalay, "Çini işine hobi olarak başladım. Memlekete geldikten sonra çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Aramızdaki bağdan dolayı nişanlanmaya kadar gitti ve nişanlandık. Sonra özel sektörlere iş başvurusunda bulunduk. Evlenecek insanlar olduğumuz için uzun vadeli iş vaadeden bir yer bulamadık. İkimizin cebinde toplam 3 bin lira vardı. Ozan, hobi olarak yaptığımız çini işini mesleğe dönüştürmemizi istedi. Çini ve seramik için öncelik olarak ne gerekiyorsa onları aldık. Ozanın ailesi düğünümüz için biraz para ayırmıştı. Benim ailem çeyiz için bir miktar para ayırmıştı. Düğün için ayrılmış bu paraları işimize yatırdık. Buradan gelecek gelirle de düğünümüzü yapacağız" dedi
'BU MESLEĞE AŞIK OLDUK'
Öğretmenlik ataması beklediğini ama olmayınca bu işe yöneldiğini belirten Ozan Büyükkayalar ise. "Bu işe 2018 yılında başladık. Standımızı 1,5 ay önce açtık. Mutluyum, işlerimiz yolunda, buraya gelen insanların tepkileri çok iyi. İnsanın hobisinden para kazanması ayrı bir keyif, zevk. Ayrıca artık hobi değil geleceğim bu işe bağlı. Çünkü buradan kazanacağım para ile düğün yapacağım. Başka gelir kaynağım yok. Ben Eğitim Fakültesi mezunuyum ama mesleğimi yapmıyorum. Atama gerçekleşmediği için yapmıyorum. Atama gerçekleşse de artık her hangi bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü biz bu mesleğe aşık olduk. Herhalde ömrümüzün sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.
Atölye ve malzeme alımları için toplam 35 bin TL harcadıklarını belirten Büyükkayalar, şu ana kadar 4 bin TL kazandıklarını ifade etti.

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Nişanlı çift, hobilerini mesleğe dönüştürdüNişanlı çift, hobilerini mesleğe dönüştürdüNişanlı çift, hobilerini mesleğe dönüştürdüNişanlı çift, hobilerini mesleğe dönüştürdü

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