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NİŞANTAŞI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 20:48 | Son Güncelleme

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Nişantaşı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)
Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Nişantaşı'nda hareketlilik yaşanıyor. Yeni yıl kutlamaları öncesi alışveriş yapan vatandaşlar, caddelerde araç trafiği oluşmasına neden oldu. Teşvikiye Caddesi'nde sokak satıcıları, satışlardan memnun olmadıklarını ve gece yarısına doğru satışların artmasını beklediklerini söylediler. Kızıyla birlikte Nişantaşı sokaklarında vakit geçirdiğini belirten Merih Narman, "Her taraf güzel hoş ve neşeli ama akşam yılbaşı yemeğini evde hep birlikte yiyeceğiz." dedi.
Nişantaşı'nda da yoğun güvenlik önlemleri vardı. Polis ekipleri, semtin giriş noktalarında üst araması yapıyor.

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Görüntü dökümü:
-Teşvikiye caddesinden detaylar
-Sokak satıcıları röp
-Üst araması yapan polis detayları
-Vatandaş röp
-KGYS kurulumu
-genel ve detaylar

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