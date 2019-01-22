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Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn'un kefalet talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn'un kefalet talebi reddedildi

Japonya'da mahkeme, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararlarını şirkete ödettiği gerekçesiyle güveni ihlal suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kefalet talebini bir kez daha reddetti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Tokyo mahkemesi, Ghosn'un avukatlarının 11 Ocak'ta açıklanan yeni suçlamaların ardından ikinci kez yaptıkları kefaletle salıverilme talebini reddetti.

64 yaşındaki Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, 8 Ocak Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Ek iddianame hazırlayan savcılık, 11 Ocak'ta, Ghosn'a 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltmişti.

Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

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