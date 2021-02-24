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  4. Nitelikli cinsel saldırıdan yargılan Tuma Çelik hakim karşısına çıktı

Nitelikli cinsel saldırıdan yargılan Tuma Çelik hakim karşısına çıktı

24.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Nitelikli cinsel saldırıdan yargılan Tuma Çelik hakim karşısına çıktı

Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik’in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D.K’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açmıştı.

Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik’in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D.K’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açmıştı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması görüldü. Davaya tutuksuz sanık Çelik, mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemenin, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesi üzerine salona izleyici alınmadı. Çelik’in savunmasının alınması ve D.K. ile tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart’a erteledi.

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