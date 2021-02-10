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Nizip’i dolu vurdu

10.02.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Nizip’i dolu vurdu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ilçede çok sayıda araç hasar gördü.
Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler dolu nedeniyle araçları otoyoldaki köprülerin altına sığınarak araçlarını korumaya çalışırken, otoyol kısa sürede beyaza büründü. Dolu yağışı otoyolun geçtiği Gaziantep’in Nizip ilçesindeki bazı bölgelerde de etkili oldu. Çakan şimşekler ve gök gürültüsü ile birlikte etkili olan sağanak yağışının ardından kısa bir süre sonra dolu yağışı başladı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı vatandaşlar, battaniye ve bez parçaları ile araçlarının örterek zarar görmesini engellemeye çalıştı. Dolu nedeniyle tarım arazileri ve fıstık gibi meyve ağaçlarının zarar gördüğü öğrenilirken çok sayıda araçta da hasar oluştuğu belirtildi.

Nizip’i dolu vurdu

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