HABER

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü’nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu.

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü’nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.
Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. 2019 Nobel Fizik Ödülü, evrenin yapısı ve gelişiminin anlaşılmasına katkılarından dolayı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz’a verildi. Michel Mayor ve Didier Queloz güneş sistemi dışındaki güneş gibi yörüngeye sahip bir gezegenin keşfinden dolayı laik görülürken, James Peebles Fiziksel kozmoloji alanındaki teorik keşifleri için ödül aldı. Michel Mayor ve Didier Queloz’in astronomi alanında başlattığı devrimle Samanyolunda 4 binden fazla ötegezegenin keşfedildiği belirtildi.

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
Adıyaman’da kaybolan genç Malatya’da bulunduAdıyaman’da kaybolan genç Malatya’da bulundu
Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o anRize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.