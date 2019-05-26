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Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman İstanbul'da iftara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 03:31 | Son Güncelleme

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman: - "Arap Baharı'na karşı ortaya çıkan karşı devrimler başarısız olacak"

İSTANBUL (AA) - Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, "Arap Baharı'na" karşı ortaya çıkan ve "Körfez parası, Batı'nın hilekarlığı ve yerel çetelerin birleştiği" karşı devrimlerin başarısız olacağını söyledi.

Kerman, Tevekkül Kerman Vakfı ve Yemen'e ait Belkıs televizyon kanalının İstanbul'da düzenlediği iftarda yaptığı konuşmada, Arap dünyasının son derece hassas bir dönemden geçtiğini, yaklaşık 8 yıl önce başlayan Arap devrimlerinin ardından olayların peşi sıra geldiğini belirtti.

"Arap Baharı'na" karşı ortaya çıkan ve "Körfez parası, Batı'nın hilekarlığı ve yerel çetelerin birleştiği" karşı devrimlerin başarısız olacağını ifade eden Kerman, Arap dünyasındaki gençler ülkelerine gerçek bir demokrasinin gelmesini isterken, diktatör bazı rejimlerin, gizli ve aleni olarak bu halkları geriye doğru çekmeye çalıştığını söyledi.

"Yemen, Suriye, Libya ve Mısır'da gördüğümüz yıkım görüntüleri, demokrasiye düşman bu rejimlerin izlediği siyasetin bir ürünüdür." diyen Kerman, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkeler, Mozambik veya Güney Amerika'nın bir ucunda bile olsa devrimlerden ürküyor." diye konuştu.

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Yemenli aktivist Tevekkül Kerman

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