HABER

Nöbetçi Tiyatroda "Ben Ödüyorum" sanatseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatrolarının "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması kapsamında başkentte bu hafta "Ben Ödüyorum" oyunu sahnelenecek - Oyun, 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam 18.00'de Küçük Tiyatro sahnesinde izlenebilecek

Devlet Tiyatrolarının "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması kapsamında Ankara'da bu hafta, "Ben Ödüyorum" oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği projede beğeniye sunduğu oyunlar sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Uygulamanın ikinci haftasında Trabzon Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Ben Ödüyorum" oyunu, Küçük Tiyatro Sahnesi'nde perdelerini açacak.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçe'ye çevirdiği ve Vladlen Alexandrov'un yönetmenliğini yaptığı oyun, para vererek oluşturulan kurmaca yaşamla yüzleşmenin hüzünlü ve neşeli halleri ile "insan mutlu olabilir mi?" sorusunu sorgulatıyor.

İçinde barındırdığı derin hüznü, komediyle birleştiren, "hayat bir tiyatrodur, tiyatro da bir hayattır" düşüncesi ile yazılan oyunda, yalnız ve mutsuz bir erkeğin, aile mutluluğunu parayla satın almak istemesi anlatılıyor.

Dekor tasarımı Vladlen Alexandrov, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Nihat Bahar, koreografisi Meltem Atagün ve müzikleri Kaan Uzuner'e ait olan oyunda, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Songül Natır rol alıyor.

Oyun, 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00'de Küçük Tiyatro Sahnesi'nde izlenebilecek.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Bakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptıBakanlar fabrika işçileriyle sahur yaptı
Göktürk-Kemerburgaz yolunda kaza trafik yoğunluğuna neden olduGöktürk-Kemerburgaz yolunda kaza trafik yoğunluğuna neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ben Ödüyorum Devlet Tiyatroları nöbetçi tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Süper Lig'de flaş başvuru! 'Küme düşme kaldırılsın'

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika 29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de fabrikada patlama!

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

İlk kez görüntülendi! 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyorlar

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Bayram öncesinde 11 bin Suriyeli ülkesine geçti

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Görmek için birbirleriyle yarışıyorlar!

Türkiye-İran sınırında EYP patladı: 1 asker yaralı

Sınırda EYP patladı! Yaralı asker var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.