Devlet Tiyatrolarının "Nöbetçi Tiyatro" uygulaması kapsamında Ankara'da bu hafta, "Ben Ödüyorum" oyunu sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirdiği projede beğeniye sunduğu oyunlar sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Uygulamanın ikinci haftasında Trabzon Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Ben Ödüyorum" oyunu, Küçük Tiyatro Sahnesi'nde perdelerini açacak.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçe'ye çevirdiği ve Vladlen Alexandrov'un yönetmenliğini yaptığı oyun, para vererek oluşturulan kurmaca yaşamla yüzleşmenin hüzünlü ve neşeli halleri ile "insan mutlu olabilir mi?" sorusunu sorgulatıyor.

İçinde barındırdığı derin hüznü, komediyle birleştiren, "hayat bir tiyatrodur, tiyatro da bir hayattır" düşüncesi ile yazılan oyunda, yalnız ve mutsuz bir erkeğin, aile mutluluğunu parayla satın almak istemesi anlatılıyor.

Dekor tasarımı Vladlen Alexandrov, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Nihat Bahar, koreografisi Meltem Atagün ve müzikleri Kaan Uzuner'e ait olan oyunda, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Songül Natır rol alıyor.

Oyun, 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00'de Küçük Tiyatro Sahnesi'nde izlenebilecek.

