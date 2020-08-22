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Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Nokia’nın orta segmentteki yeni modeli performans testinde ortaya çıktı. İşte Nokia 3.4 özellikleri ve diğer detaylar.

Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti

HMD Global bünyesine girdikten sonra adeta küllerinden doğan Nokia orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Finli üretici yeni döneminde aynı Çinli üreticiler gibi orta seviye modellere ağırlık vererek uygun fiyat politikasıyla müşteri kitlesini genişletmeyi başardı.

Akıllı telefonlar haricinde klasik cep telefonlarıyla da önemli bir atılım gerçekleştiren Nokia, tüm bu başarılı çizgiye rağmen hala eski günlerinin uzağında bile değil.
Yine de orta seviyedeki model sayısını arttırmaya devam eden Finli üretici elbet global pazarda ilk 5 içerisinde kendisine yer bulabilecektir. Zira Nokia geçtiğimiz yılı ilk 10 içerisinde kapatmayı başarmıştı.

Nokia’nın zirveye yürüyüşünde önemli pay sahibi olması beklenen modellerden birisi de Nokia 3.4 olacak. Uygun fiyatıyla cazibe merkezi olması beklenen model geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı. Böylece telefonun bazı özellikleri de netlik kazanmış oldu.

Nokia 3.4 gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 460 yonga setinden alacak. Cihazın sistemini 3GB RAM ile desteklemesi bekleniyor. Nokia’nın yeni orta seviye modelini 3 Eylül’de satışa sunacağı da sızdırılan bilgiler arasında.

Nokia 3.4 özellikleri itibariyle orta segmentin giriş basamağına hitap eden bir cihaz. Dolayısıyla fiyatı da 100 dolar civarında olacaktır. Zira yüksek bir etiket Nokia 3.4’ün Çinli rakipleriyle rekabetini zorlaştıracaktır.

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