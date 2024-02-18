Nokia 3310 ne zaman çıktı? Nokia 3310’un fiyatı ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Nokia 3310 cep telefonu modeli, aynı isme sahip Finlandiya merkezli çok uluslu bir telekomünikasyon firması olan Nokia tarafından üretilip geliştirilmiş bir cep telefonu türüdür. Dokunmatik ekran devri başlamadan önce birçok kişi tarafından kullanılan bu cep telefonu modeli, çıktığı dönem en başarılı cep telefonları arasında yerini almıştır. Gerek dayanıklı yapısı, gerekse özellikleriyle döneminin en iyi cep telefonlarından biri olmuştur.

Nokia 3310 ne zaman çıktı?

Nokia, 1865 senesinde kurulmuş bir cep telefonu firması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu firma tarafından birçok cep telefonu imal edilmiş, tasarlanmış ve mobil dünyaya sunulmuştur. Nokia 3310 da bu cep telefonları arasında yer almaktadır. Bu cep telefonu modeli 2000 senesinin 1 Eylül tarihinde mobil dünyaya tanıtılmıştır. Çıkış yaptığı tarihten itibaren dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından satın alınmıştır. Bu bağlamda Nokia 3310 kaç adet sattı konusu gündeme gelebilir. Bu efsane cep telefonunun dünya genelindeki satış miktarı 126 milyondur.

Nokia 3310’un fiyatı ne kadardı?

Mobil dünyaya çıktığı dönem dikkatleri üzerine çeken Nokia 3310 cep telefonu modeli, Nokia 3210 modelinin halefi, yani yeni versiyonu olarak piyasaya girmiştir. O dönem yalnızca monofonik zil seslerine sahip olan bu cihaz, ayrıca günümüzdeki akıllı cep telefonlarının aksine tuşlu klavye özelliğine sahipti. Tasarımı ve özellikleriyle öne çıkan Nokia 3310’un fiyatı konusunda internette kısa bir araştırma yapıldığında ise o tarihte telefonun fiyatının 135 TL ile 200 TL arasında olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.

Nokia 3310 özellikleri nelerdi?

Dünya genelinde meşhur cep telefonu modelleri arasında yer alan Nokia 3310, çıktığı dönem özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmiştir. Mobil pazara deyim yerindeyse damgasını vuran, kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkan ve en başarılı cep telefonu modelleri arasında bulunan Nokia 3310 özellikleri ise genel olarak şu şekildedir:

Tuşlu kullanım

Liste görünümde menü özelliği

84 x 84 piksel ekran genişliği, 5 satır

Ön ve arka kapak değiştirme özelliği

17 dil desteği

7 adet besteleyici kayıt alanı

24 arama kaydı tutma, çeşitli zil sesi seçeneği

133 gram ağırlık

Batarya BLC-2 1000 mAh

Mesajlaşma özelliği

Hızlı arama

Resimli mesaj gönderme özelliği

Profil ayarları (kişileştirilebilir)

Konuşma süresi 4,5 saat, bekleme süresi ise 245 saat





