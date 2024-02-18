HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nokia 3310 ne zaman çıktı? Nokia 3310’un fiyatı ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Nokia 3310 ne zaman çıktı? Nokia 3310’un fiyatı ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
15.02.2024 18:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonu sektöründe geçmişten bugüne kadar pek çok yenilik yaşanmış ve bu yenilikler sonucunda insanların hayatlarını kolaylaştıracak çok sayıda mobil cihaz geliştirilmiştir. Nokia da tarihi çok eskilere dayanan cep telefonu markalarından biridir. Nokia 3310 da Nokia markasının piyasaya sürdüğü cep telefonu modelleri arasında bulunan ve kendisinden önceki modelin bir üst versiyonu olarak bilinen bir cihazdır. Peki, Nokia 3310 ne zaman çıktı, fiyatı ne kadardı ve özellikleri nelerdi?

Nokia 3310 ne zaman çıktı? Nokia 3310’un fiyatı ne kadardı, özellikleri nelerdi?

İçindekiler

  • Nokia 3310 ne zaman çıktı?
  • Nokia 3310’un fiyatı ne kadardı?
  • Nokia 3310 özellikleri nelerdi?

Nokia 3310 cep telefonu modeli, aynı isme sahip Finlandiya merkezli çok uluslu bir telekomünikasyon firması olan Nokia tarafından üretilip geliştirilmiş bir cep telefonu türüdür. Dokunmatik ekran devri başlamadan önce birçok kişi tarafından kullanılan bu cep telefonu modeli, çıktığı dönem en başarılı cep telefonları arasında yerini almıştır. Gerek dayanıklı yapısı, gerekse özellikleriyle döneminin en iyi cep telefonlarından biri olmuştur.

Nokia 3310 ne zaman çıktı?

Nokia, 1865 senesinde kurulmuş bir cep telefonu firması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu firma tarafından birçok cep telefonu imal edilmiş, tasarlanmış ve mobil dünyaya sunulmuştur. Nokia 3310 da bu cep telefonları arasında yer almaktadır. Bu cep telefonu modeli 2000 senesinin 1 Eylül tarihinde mobil dünyaya tanıtılmıştır. Çıkış yaptığı tarihten itibaren dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından satın alınmıştır. Bu bağlamda Nokia 3310 kaç adet sattı konusu gündeme gelebilir. Bu efsane cep telefonunun dünya genelindeki satış miktarı 126 milyondur.

Nokia 3310’un fiyatı ne kadardı?

Mobil dünyaya çıktığı dönem dikkatleri üzerine çeken Nokia 3310 cep telefonu modeli, Nokia 3210 modelinin halefi, yani yeni versiyonu olarak piyasaya girmiştir. O dönem yalnızca monofonik zil seslerine sahip olan bu cihaz, ayrıca günümüzdeki akıllı cep telefonlarının aksine tuşlu klavye özelliğine sahipti. Tasarımı ve özellikleriyle öne çıkan Nokia 3310’un fiyatı konusunda internette kısa bir araştırma yapıldığında ise o tarihte telefonun fiyatının 135 TL ile 200 TL arasında olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.

Nokia 3310 özellikleri nelerdi?

Dünya genelinde meşhur cep telefonu modelleri arasında yer alan Nokia 3310, çıktığı dönem özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmiştir. Mobil pazara deyim yerindeyse damgasını vuran, kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkan ve en başarılı cep telefonu modelleri arasında bulunan Nokia 3310 özellikleri ise genel olarak şu şekildedir:

  • Tuşlu kullanım
  • Liste görünümde menü özelliği
  • 84 x 84 piksel ekran genişliği, 5 satır
  • Ön ve arka kapak değiştirme özelliği
  • 17 dil desteği
  • 7 adet besteleyici kayıt alanı
  • 24 arama kaydı tutma, çeşitli zil sesi seçeneği
  • 133 gram ağırlık
  • Batarya BLC-2 1000 mAh
  • Mesajlaşma özelliği
  • Hızlı arama
  • Resimli mesaj gönderme özelliği
  • Profil ayarları (kişileştirilebilir)
  • Konuşma süresi 4,5 saat, bekleme süresi ise 245 saat
    Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Adnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu! Silivri için özel çalışma yapmışlar: Onu efsane yapalımAdnan Oktar'ın sosyal medya oyunu deşifre oldu! Silivri için özel çalışma yapmışlar: Onu efsane yapalım
AK Partili isim adaylıktan çekildiğini duyurdu AK Partili isim adaylıktan çekildiğini duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Nokia nokia 3310
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar

'Fiyatı geçen seneyle aynı' O ilde akın akın satın alıyorlar

''Çağ dışı futbol, bundan kötüsü olamaz''

''Çağ dışı futbol, bundan kötüsü olamaz''

Aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! 2 isim anons edilmedi

Aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! 2 isim anons edilmedi

9 kişi can vermişti! Kan donduran detaylar: 'Kim ölecekse ölsün...'

9 kişi can vermişti! Kan donduran detaylar: 'Kim ölecekse ölsün...'

Evlenmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cinsel saldırı, darp...

Evlenmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cinsel saldırı, darp...

Pes dedirten merak! Film gibi izlediler

Pes dedirten merak! Film gibi izlediler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.