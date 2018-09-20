Nokia 7.1 Plus teknik özellikleri nasıl olacak?

Android işletim sistemiyle sektöre hızlı bir dönüş yapan Nokia, yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Nokia 7.1 Plus olarak anılan model bazı kaynaklarda Nokia X7 olarak da gündeme geliyor. İsim konusunda bir karışıklık olsa da cihazın teknik detayları her geçen gün daha fazla belirginleşiyor. O detaylar şimdi sizlerle.

Öncelikle cihazın 5.9 inç büyüklükte bir ekranla karşımıza çıkacağını belirtelim. 18:9 ekran formuna sahip olarak gelecek olan bu ekran 1080 x 2160 piksel çözünürlük sunacak. Yani 2018 trendlerine uygun bir model olacağa benziyor. Cihazın ekran panelinin ortaya çıkmasıyla birlikte, çentikli bir ekranla gelmeyeceği de kesinleşmiş durumda. Nokia ekran konusunda bir süre daha klasik çözümler sunacak diyebiliriz.

Ekranın altında ise oldukça iddialı bir yonga yer alacak. Qualcomm Snapdragon 710 yongasından güç alacak model, Nokia 7 Plus’a göre çok daha iddialı gibi duruyor. Cihazın batarya kapasitesi bilinmiyor ancak Snapdragon 710 yongasından hareketle 18W hızlı şarj desteği olacağını söyleyebiliriz.

Nokia 7.1 Plus veya diğer adıyla Nokia X7 modeli 2018 yılı bitmeden duyurulmuş olacak. Nokia bu ve duyuracağı diğer modeller ile 2019 yılında çok daha iddialı olacak.

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