HABER

Nokia 7.1 Plus teknik özellikleri nasıl olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Son günlerin en çok gündeme gelen telefonlarından biri olan Nokia 7.1 Plus modeli yeni detaylar ile sizlerle. Nokia 7.1 Plus teknik özellikleri giderek detaylanıyor. İşte o detaylar.

Nokia 7.1 Plus teknik özellikleri nasıl olacak?

Android işletim sistemiyle sektöre hızlı bir dönüş yapan Nokia, yeni bir model ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Nokia 7.1 Plus olarak anılan model bazı kaynaklarda Nokia X7 olarak da gündeme geliyor. İsim konusunda bir karışıklık olsa da cihazın teknik detayları her geçen gün daha fazla belirginleşiyor. O detaylar şimdi sizlerle.

Öncelikle cihazın 5.9 inç büyüklükte bir ekranla karşımıza çıkacağını belirtelim. 18:9 ekran formuna sahip olarak gelecek olan bu ekran 1080 x 2160 piksel çözünürlük sunacak. Yani 2018 trendlerine uygun bir model olacağa benziyor. Cihazın ekran panelinin ortaya çıkmasıyla birlikte, çentikli bir ekranla gelmeyeceği de kesinleşmiş durumda. Nokia ekran konusunda bir süre daha klasik çözümler sunacak diyebiliriz.

Ekranın altında ise oldukça iddialı bir yonga yer alacak. Qualcomm Snapdragon 710 yongasından güç alacak model, Nokia 7 Plus’a göre çok daha iddialı gibi duruyor. Cihazın batarya kapasitesi bilinmiyor ancak Snapdragon 710 yongasından hareketle 18W hızlı şarj desteği olacağını söyleyebiliriz.

Nokia 7.1 Plus veya diğer adıyla Nokia X7 modeli 2018 yılı bitmeden duyurulmuş olacak. Nokia bu ve duyuracağı diğer modeller ile 2019 yılında çok daha iddialı olacak.

Captain Marvel için ilk fragman yayınlandı

PARTNER'Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir''Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir'
Samsung Galaxy J4+ ve J6+ çok yakında satışa sunulacakSamsung Galaxy J4+ ve J6+ çok yakında satışa sunulacak
Amazon Türkiye fiyatlarıyla hayal kırıklığı yarattıAmazon Türkiye fiyatlarıyla hayal kırıklığı yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nokia 7.1 Plus Nokia 7.1 Plus teknik özellikleri teknoloji

En Çok Okunan Haberler

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı sürprizi

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir

iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir

Amazon Türkiye'de faaliyetlerine başladı! İşte ilk gün analizi...

Amazon Türkiye'de faaliyetlerine başladı! İşte ilk gün analizi...

NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan fotoğraflar Dünya'ya ulaştı

NASA'nın 'gezegen avcısı'ndan fotoğraflar Dünya'ya ulaştı

TGS 2018 PlayStation 4 listesi yayınlandı

TGS 2018 PlayStation 4 listesi yayınlandı

Switch Fortnite Bundle satışa çıkıyor

Switch Fortnite Bundle satışa çıkıyor

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL nasıl olacak?

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.