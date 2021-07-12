Nokia BH-805 Avrupa’ya açıldı

BH-805, Nokia Lite kulak içi kulaklıklarla yakın bir benzerlik taşıyor ve birkaç benzer özelliğe sahip. Örneğin bu kulaklık 13 mm grafen sürücülere sahip. 400 mAh şarj çantası, her kulaklıktaki iki 45 mAh pil ile birleşerek şarj kutusu olmadan 5 saate kadar ve şarj kutusu takılıyken 20 saate kadar bir oynatma süresi sağlayabiliyor.

NOKIA BH-805 ÖZELLİKLERİ

Ayrıca cihaz, hızlı şarj için USB-C şarj özelliğine sahip. Bluetooth 5.0 bağlantısı, IPX5 ve Google Asistan, Nokia’da bulunan diğer bazı işlevler, BH-805 aktif gürültü önleyici kulaklıklar için iki renk çeşidinin mevcut olacağını söylüyor. Kömür ve polar denizi renk seçenekleri bulunuyor.

Paketin tamamı geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış bir kutunun içinde, kutu içerisinde şarj kutusu, üç boyutlu kulak uçları, bir USB-C kablosu ve bir hızlı başlangıç kılavuzu var.

Nokia, ürünün daha sonra diğer ülkelerde bulunabilirliği konusunda herhangi bir plan açıklamadı.

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